Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošais tiesas spriedums, tiesa nolēmusi apmierināt Vaivoda pretprasību pret Rīgas pašvaldību par atstādināšanu no amata. Tiesa atcēlusi rīkojumu par viņa atstādināšanu.

Kā pauda pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, pašvaldība respektēs tiesas lēmumu un no pirmdienas Vaivodu atjaunos darbā.

Tādēļ tikšot meklēta iespēja, kā izmantot Vaivoda profesionālās zināšanas un pēc iespējas viņu turēt tālāk no finanšu līdzekļiem, piebilda izpilddirektors.

Izmeklēšanā konstatēts, ka starp izsoles uzvarētāju un apsūdzētā uzņēmēja uzņēmumu vēl pirms izsoles sākuma tika noslēgts konsultāciju līgums, citastarp par palīdzības sniegšanu, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu minēto zemes gabalu izsolē, kā arī nodrošinātu labākos iespējamos nosacījumus to iegādei.

Turklāt tika noslēgts arī zemju pirkšanas priekšlīgums, ar kuru apsūdzētā uzņēmēja uzņēmumam, kas saskaņā ar aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju ir SIA "Ošānis", tiktu pārdoti divi no iepriekš minētajiem zemes gabaliem, kas tiktu iegādāti Rīgas domes izsludinātajā izsolē.

Laika periodā no minēto zemes gabalu pārdošanas līdz 2023. gada nogalei Rīgas pilsētas tiesā pieņemti vairāki lēmumi par nostiprinājuma lūgumu atstāšanu bez ievērības, nolemjot nenostiprināt minēto zemes gabalu īpašuma tiesību maiņu Zemesgrāmatā, kā iemeslu minot apstākli, ka SM nav izteikusi nepārprotamu piekrišanu Rīgas pašvaldības piedāvātajam lietas apstākļu risinājumam un jautājuma par pirmpirkuma tiesībām izskatīšanai.

Kukulis bija paredzēts, lai amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, panāktu, ka ministrija atsakās no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz lidostas teritorijā esošajiem zemesgabaliem, un tie pārietu izsoles uzvarētāja un secīgi apsūdzētā uzņēmēja uzņēmuma īpašumā. Vēlāk šis abu apsūdzēto nodoms arī tika realizēts, informēja prokuratūra.

Zemesgabali pie Rīgas lidostas 2022. gada 14. aprīlī tika pārdoti izsolē. Tos par 5,7 miljoniem eiro iegādājās ar nekustamo īpašumu attīstītāju "Sirin Development" saistītais uzņēmums SIA "Cella investment 3". Abi šie uzņēmumi ietilpst Lietuvā reģistrētajā holdingā "ME Holding NT".

"Pāris no zemesgabaliem atradās otrpus šim ceļam, un mums no tiem nebūtu īsti lielas jēgas. Tādēļ mēs noslēdzām pārdošanas-pirkšanas priekšlīgumu par šo zemi. Kad man prasa, kas ir Tomiļins, tad es saprotu, ka viņš ir uzņēmuma, ar ko noslēgts priekšlīgums, īpašnieks vai vadītājs. Uzreiz pēc izsoles par šo zemi tika iemaksāts avanss. Mēs viņu pazīstam un esam kontaktējušies šī darījuma kontekstā. Mūsu attiecības ar to ir sākušās un beigušās," intervijā martā teica Kuzavs.