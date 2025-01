Komisijas sniegtā informācija liecina, ka laikā no 2022. gada 24. februāra līdz 2024. gada 22. septembrim sadarbībā ar citām migrācijas kontrolē un valsts drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm veiktas vairāk nekā 21 000 intervijas uz robežas.

Tāpat laika posmā no 2022. gada 24. februāra līdz 2024. gada 22. septembrim iekšlietu ministrs, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta sniegtu atzinumu, to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir aizliegta, iekļāva vairāk nekā 100 trešo valstu pilsoņu. Lielākā daļa ir no Krievijas un Baltkrievijas.