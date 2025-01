Aizvadītājā nedēļas nogalē ugunsgrēkos dzīvību zaudēja divi cilvēki. Vienā no ugunsgrēkiem bojā gājis arī suns, portāls "Delfi " uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD ).

Tāpat nedēļas nogalē dzīvību zaudējis cilvēks, kurš ielūza ledū. Īsi pēc pulksten vieniem naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Inčukalna pagastu, kur dīķī apmēram 10 metrus no krasta atradās ledū ielūzis cilvēks. Ar glābšanas dēļa palīdzību cilvēks nogādāts krastā, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi.

Savukārt svētdien īsi pirms pusnakts VUGD saņēma izsaukumu uz Lemešu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva balkonā dega sadzīves priekšmeti. No dzīvokļa ugunsdzēsēji evakuēja vienu cilvēku.

Pulksten 21.54 ugunsdzēsēji saņēma informāciju, ka Bauskas novada Vecsaules pagastā vienā no divstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļiem ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas un pārsegums platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieks no piedūmotās kāpņutelpas izglāba cilvēku, kurš ugunsgrēkā cieta un hospitalizēts. Savukārt VUGD no blakus dzīvokļiem evakuēja divus cilvēkus. Darbs notikuma vietā noslēdzās ap pusnakti.