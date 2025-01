"Autobusā ir lielāka telpa, kurā lidot" – vai piesprādzēšanās glābj dzīvības?

Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas, kurā mikroautobusa un smagās automašīnas frontālā sadursmē bojā gāja kora diriģente un pēc tam slimnīcā cīņu par dzīvību zaudēja 14 gadus veca koriste, satricināja Latvijas sabiedrību. Kamēr slimnīcā intensīvajā terapijā ir vēl viens cietušais un vairāki atlabst no mazāk smagām traumām, sabiedrība šķetina avārijas iemeslus un to, kā izvairīties no traģēdijām turpmāk.