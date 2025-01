Partijas "Suverēnā vara" Rīgas mēra amata kandidāte būs Stepaņenko

"Ir jāpadzen politika no Rīgas domes ! Kamēr deputāti ar to nodarbojas, saimnieciskie jautājumi paliek novārtā un cieš rīdzinieki. Savā darbā mēs vienmēr izmantojam profesionālu pieeju un jebkurai problēmai rodam risinājumu," uzsver partija līdere Stepaņenko.

Stepaņenko iepriekš bijusi 12. un 13. Saeimas deputāte – ievēlēta no "Saskaņas" saraksta, pārstāvot tās tā laika sadarbības partneri "Gods kalpot Rīgai". Vēlāk viņa vairākkārt mainījusi partijas – kopā ar Aldi Gobzemu bijusi viena no partijas "Likums un kārtība" dibinātājām. 2021. gadā viņa piedalījusies arī "Latvija pirmajā vietā" dibināšanā, bet no tās tika izslēgta – partija argumentēja, ka Stepaņenko neesot pievienojusies nosodījumam par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Īsi pēc tam viņa kļuva par partijas "Suverēnā vara" līderi.