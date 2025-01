Nepietiekams finansējums un iespējamas ES sankcijas – revidenti brīdina par klimata mērķu izpildi

18 dokumenti

Svarīga visu iesaiste

Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš stāsta, ka Latvija līdz 2030. gadam ir apņēmusies sasniegt ļoti ambiciozus enerģētikas politikas mērķus, kas izriet no mūsu starptautiskajām saistībām.

Nepieciešams finansējums

Revidenti norāda, ka lielākā daļa mērķu ir sasniedzami, tikai veicot papildu darbības un piesaistot papildu finansējumu. Nav izsekojama NEKP plānoto pasākumu un darbību ietekme uz mērķrādītāju sasniegšanu. Plānotajām darbībām tikai daļēji ir apzināti nepieciešamie resursi un to avoti. Aktualizētajā NEKP aprakstīto pasākumu īstenošanai pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem nepieciešamas papildu investīcijas vismaz 13,1 miljards eiro, no kuriem šobrīd ir iezīmēti tikai 3,8 miljardi eiro jeb 29,1%.

"Bez finansējuma piesaistes NEKP mērķi nav sasniedzami. Ņemot vērā, ka no NEKP apstiprināšanas ir pagājuši jau četri gadi un līdz rezultātu sasniegšanai atlikuši seši, ir pēdējais brīdis izvirzīt prioritātes, kas ierobežotu laika un finanšu resursu apstākļos visvairāk sekmētu mērķu sasniegšanu, lai NEKP nepaliktu tikai vēlmju saraksta līmenī. Valsts budžeta resursi ir ierobežoti, savukārt pašreizējās aktivitātes nerada pārliecību, ka būs iespējams piesaistīt nepieciešamo investīciju apmēru no privātā sektora. Ja mērķi netiks sasniegti, Latvijai var tikt piemērotas ES sankcijas, kas neatbrīvos no saistībām, bet būs kā papildu slogs valsts budžetam," piebilst Āboliņš.