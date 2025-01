AM aicina darbā rūpnīcas vadītāju; alga līdz 4500 eiro

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" aicina savā komandā rūpnīcas vadītāju, piedāvājot algu no 4000 līdz 4500 eiro (bruto), atkarībā no kvalifikācijas, pieredzes un darba rezultātiem, liecina Aizsardzības ministrijas (AM) publicētā informācija.