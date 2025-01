Abonēto presi piecu dienu vietā varētu piegādāt vien četras, ziņo "de facto"

Piegādes izmaksas dala izdevēji un valsts, valstij uzņemoties lielāko daļu – vairāk nekā 70%. Piemēram, pērn šim mērķim valsts budžetā bija iedalīti 7,75 miljoni eiro. Daļa no tiem gan aizgāja vēl iepriekšējo gadu iekavētajiem valsts norēķiniem, tādēļ arī gada nogalē vajadzēja papildu naudu. To piešķīra, lai gan Finanšu ministrija bija neapmierināta.

"Nu, ja katru gadu vienai jomai klāt vēl 50%, nu mēs tālu netiksim ar šo," 10. decembra Ministru kabineta sēdē sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV). Iesaistījās arī premjere Siliņa, mudinot izpētīt, cik liela daļa no šī finansējuma aiziet krievu valodā iznākošās preses piegādei. "Te nav stāsts tikai par cenu, kolēģi, te ir stāsts arī par to, ko mēs no valsts budžeta dotējam," sacīja Siliņa.

SM šādus datus arī ir sagatavojusi. 2024. gadā par vairāk nekā 1,17 miljoniem krievu valodā iznākošo izdevumu piegādātajām vienībām valsts samaksājusi 671 229 eiro jeb nedaudz vairāk kā 9% no kopējiem izdevumiem šim mērķim. Vienlaikus nozarē uzsver – šīs daļas izņemšana finanšu jautājumus neatrisinās. Tas, ka uz vienu adresi piegādās 10 avīzes, no kurām viena būs krievu valodā, kuras piegādi nekompensē, pasta izmaksas, piemēram, par pastnieka darbu nemainīs.

LP valdes loceklis Andris Puriņš LTV arī norādīja: "Mēs arī nevaram nodarboties ar cenzūru vai šķirot, kas ir labs un piegādājams, vai tur ir dzeltenāks saturs, un to nevajadzētu valstij finansēt. Šobrīd tas finansējums un atbalsta modelis preses izdevējiem, galu galā šīs preses lasītājiem ir vienāds visiem, lai izvairītos no tā grūtā lēmuma – sašķirot pa dažādiem groziem. Un pasts arī noteikti nebūs pats labākais un noteikti ne piemērotākais šī iespējamā šķirošanas vingrinājuma veicējs."

LTV ziņo, ka atturēties no kādām krasākām izmaiņām piegādes apmaksas principos sliecas arī par mediju politiku atbildīgā kultūras ministre Agnese Lāce (P), norādot, ka vispirms jādomā, kā palīdzēt medijiem piemēroties jaunajiem paradumiem, piemēram, veicinot mediju digitalizāciju, kam Kultūras ministrija paredzējusi atbalstu. "Es aicināju to veikt tajā brīdī, kad būs vismaz uzsākti tie digitalizācijas konkursi vai tuvosies noslēgumam, kas ir 2026. gada beigas," sacīja Lāce.

"Mēs bijām sanākuši kopā arī ministrijā šeit skatījāmies tos risinājumus," sacīja Židkovs – "Visticamāk būs jāiet arī ar Pasta likuma grozījumiem steidzami uz priekšu, lai arī regulators varētu operatīvi iejaukties un vismaz daļu no kvalitātes prasībām šobrīd mainīt. Jo arī izdevēji šobrīd ir nonākuši pie secinājuma, ka to regulāro presi viņi izdod nu jau četras dienas, nevis piecas dienas. Bet pastam tā piegāde kā pienākums ir piecas dienas. Un šo arī, lai formāli mainītu, ir likums jāgroza."

No preses izdevēju pārstāvja gan atsaucību šādam priekšlikumam īsti nevar saklausīt. "Mēs šajā ātrajā ritmā tomēr dzīvojam konkurences apstākļos un, ja tā mūsu informācija nenonāk pie lasītāja no rīta, tad viņa kļūst diezgan bezjēdzīga. Un tad mēs runājam par kaut kādu drukāto mediju kritumu, kas nav atkarīgs no drukātajiem medijiem, kas ir atkarīgs no sadarbības partneriem – tas, protams, ir tikai viens no aspektiem," LTV sacīja Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis un piebilda: "Mēs esam brīdinājuši par to, ka jebkuri kvalitātes, regularitātes pasliktināšanas situācijas izveidošana būs par ļaunu lasītājam."