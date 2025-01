Piemaksu farmaceitam nesaprot, rindas pie ārstiem par garu – izskata aktuālās senioru problēmas

Daudz neskaidrību senioru vidū raisījušas izmaiņas zāļu cenās, kas stājās spēkā no 1. janvāra un sevī ietver arī 0,75 eiro piemaksu farmaceitam par receptes apkalpošanu, kas pircējam jāsedz no sava maciņa. Tas izriet no otrdienas, 21. janvāra, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes.