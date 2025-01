LM atkal "stingri apņemas" meklēt iespējas palielināt ģimenes pabalstus

LM piedāvā pabalstus palielināt

Labklājības ministrija (LM) savā prezentācijā norādīja, ka piedāvātu bērna piedzimšanas pabalstu palielināt līdz 741 eiro par vienu bērnu šībrīža 421 eiro vietā. Iniciatīvas iesniedzēji piedāvāja vismaz 600 eiro, bet LM savu variantu pamato ar to, ka tiktu pārskatītas patēriņa cenu pārmaiņas no 2003. gada līdz 2024. gada decembrim. Pēc LM aprēķiniem, šīm izmaiņām būtu nepieciešami 4,6 miljoni eiro 2026. gadā.

LM piedāvā paaugstināt ģimenes valsts pabalsta apmēru no 25 eiro uz 50 eiro mēnesī par vienu bērnu. Tam 2026. gadā papildu būtu nepieciešami 34 miljoni eiro. Ģimenēm, kuras audzina trīs bērnus, LM piedāvā pabalstu palielināt no 75 eiro uz 100 eiro mēnesī par bērnu. Tam 2026. gadā būtu nepieciešami 18,8 miljoni eiro. Tāpat LM plāno pabalstu par bērniem no 16 līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai maksāt neatkarīgi no tā, kādu izglītību iegūst. Tāpat LM strādā pie lielāka atbalsta nodrošināšanas viena vecāka ģimenēm, bet tam uz nākamā gada budžetu aprēķini nav veikti.