Iztēlojies orgasmu – un sarkanus cimdiņus. Kā neirologs Viškers "ārstēja" pacientes

"Tu esi uzbudinājusies uz 50, 60, 100!"

Ārstu viņa iepriekš nepazina. Sieviete stāsta, ka, pavirši uzklausījis sūdzības, neirologs aicinājis apgulties uz kušetes. "Izkrakšķinājis" muguru, vaicādams, vai mājās nav neviena, kas to izdara. Tad licis piecelties un aizvērt acis. Vienu roku uzlicis viņai uz pieres, otru uz muguras. Apļveida kustībām sācis masēt pieri un muguru.

"Meditatīvi runājot, viņš veikli atgāza manu galvu. (..) Teica, lai iztēlojos, ka izeju caur tuneli, esmu pie jūras, spīd saule. Manu muguru ieziež ar eļļu, un tā siltajā saulē uzsūcas. Es sāku just viņa smirdīgo elpu uz sejas un jutu, ka viņš pietuvojas aizvien tuvāk. (..) Naivi ticēju, ka tas tiešām joprojām ir kāds ārstu paņēmiens. Viņš runāja maigā, mierīgā, nostādītā balsī – atslābinies, tu esi saulē, ieziesta ar eļļu, tu esi uzbudinājusies 50, 60, 100!" atceras Aleksandra.

Sieviete apsēdās krēslā, bet dakteris turpināja runāt. "Man esot jāatbrīvo stress sevī, jāatslābinās. Vēlams, iznākot no dušas kailai, ieguļoties gultā. Jāpraktizē tas katru vakaru. Kādam stipram vīrietim vajag manu muguru izkrakšķināt, pieskarties man. Runāja par kosmiskām iedarbībām, astroloģiju, iepriekšējām dzīvēm, kā lai tās izvērtēju. Ka notikumi mums apkārt jau ir ierakstīti kosmosā, ka neko nevaram ietekmēt. Ka kovids bija veids, kā zeme atbrīvojās no cilvēkiem, jo tā jūtot, kad ir par daudz." Aleksandra skaidro, ka notikušajā atpazinusi hipnozes elementus un bijusi šokā, jo ārsts nebija lūdzis viņas piekrišanu.

Beigās Viškers izdrukāja nosūtījumu uz magnētisko rezonansi un Aleksandra tika ārā. "Man gribējās vemt no nepatikas – no sevis, no viņa. Jutos gluži kā izvarota," viņa stāsta.