Foto: Ulmanis nogādā Dienvidpolā Latvijas un Ukrainas karogus

"14.janvārī plkst.16 pēc vietējā laika sasniedzu Dienvidpolu. Ātri ierīkoju savu nometni un devos vispirms uz ceremoniālo Dienvidpolu un pēc tam arī uz ģeogrāfisko Dienvidpolu. Šos divus polus šķir aptuveni 100 metri. Svinīgajā Dienvidpolā virs 3 kilometru biezas ledus un sniega kārtas atrodas sarkanbaltsarkani svītrains stabs ar atstarojošu globusu virsū. Ap to ir to valstu karogi, kuras pirmās parakstīja Antarktīdas līgumu. Reālais Dienvidpols, kur satiekas visas 360 ģeogrāfiskā garuma līnijas, ir nedaudz tālāk uz dienvidiem. Interesanti, ka katru gadu Jaungada svinībās tas tiek pārpozicionēts, jo gada laikā lēni plūstošais sniegs marķējumu aiznes aptuveni desmit metrus prom no īstās vietas. Katru gadu cilvēkiem, kuri ziemo Dienvidpola stacijā, ir tas gods veidot nākamā gada ģeogrāfiskā Dienvidpola marķējumu. Katru gadu tas ir atšķirīgs un unikāls," ar Dienvidpola tradīcijām iepazīstina ceļotājs.