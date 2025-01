Vīrs – izvarotājs. Palīdzību meklē vairāk, bet daudzi staigā nesodīti

To, ka notikusi izvarošana, upuris reizēm pat neapjauš vai baidās vērsties pēc palīdzības. Tikmēr varmākas nereti staigā nesodīti. Seksuālo vardarbību parasti pavada arī emocionālā un fiziskā, norāda ekspertes. "Delfi" vērsās vairākas sievietes, kuras cietušas no seksuālās vardarbības. Visas atzina – pāridarītājs sodu nav saņēmis. Tāda ir arī jau piesauktās Danas pieredze.

Pirms pieciem gadiem viņa kopā ar meitu aizbēga no sava vīra. To, ka notikusi seksuālā vardarbība, apzinājusies vien pirms gada. Aplūkojot pašreizējās seksuālās vardarbības tendences Latvijā, arī to, kā ar to izdodas cīnīties, ir skaidrs – problēmu ir daudz. Skaidrojam, vai Stambulas konvencija ir ko mainījusi un cik efektīva ir pagaidu aizsardzība pret vardarbību.