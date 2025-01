Šī iemesla dēļ šogad algu budžets ir mazāks, nekā būtu tad, ja jau pērn visas vakances būtu aizpildītas. Un no politiķu noteiktā ierobežojuma izriet, ka ierobežotas ir ne vien algas palielināšanas iespējas, bet arī jaunu darbinieku pieņemšana. "Tas risks ir tāds, ka, ja mēs labāk aizpildīsim vakances šogad, nerunājot par jaunām amata vietām, tad mēs jau faktiski to 2,6% pieaugumu iztērējam uz labāku vakanču aizpildījumu," skaidroja Irklis. Šī iemesla dēļ uzņēmums grib izmantot Budžeta likumā paredzēto iespēju – prasīt Ministru Kabinetam noteikt izņēmumu, lai atalgojuma fondu palielinātu vairāk. Tas būtu jāprasa caur šajā gadījumā atbildīgo Klimata un enerģētikas ministriju. "Sākumā jāiepazīstas ar tām detaļām detalizācijā," par to saka ministrs Kaspars Melnis (ZZS), norādot, ka izvērtējams un iespējamā virzība uz valdību būs jau tuvākajā laikā.

Tikmēr Ekonomikas ministrijā, kuras pārziņā ir citi elektroenerģijas sektora uzņēmumi – "Latvenergo" ar to saistītajiem "Sadales tīkliem", attiecīgi dokumenti ierobežojuma pārskatīšanai jau esot sagatavoti un ir saskaņošanā ministrijas iekšienē. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norāda "Tie nav tikai "Augstsprieguma tīkli", tur ir virkne iesaistīto uzņēmumu, kas pakļaujas zem šī uzdevuma, kuriem šī situācija tāda ir izveidojusies. Bet tas ir saistībā ar mūsu energodrošības izaicinājumiem, kas tieši 2025. gadā sasniedz kulmināciju." Ja valdība neļaus plašāku rīcības brīvību šiem uzņēmumiem, tad tas citi risinājumi varētu būt sāpīgāki. "Tad būs no kaut kā jāatsakās. Tāpēc arī ir tas, ka mēs, šis ir kā galējais solis tad, kad uzņēmums saviem spēkiem vairs to nespēj izdarīt vai tas var ietekmēt uzņēmuma darbību. Visi šie plusi un mīnusi ir jāsaliek un valdībai ir jāpieņem kopīgi lēmumi. Vai mēs esam gatavi attiekties no tiem uzdevumiem, kurus esam šiem konkrētajiem uzņēmumiem uzdevuši… nu, es stipri apšaubu," sacīja Valainis.