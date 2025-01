Daudzbērnu ģimeņu apvienība vēlas 100% ienākumu krituma kompensēšanu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

Vienlaikus Treija skaidroja, ka lielākoties šos papildu izdevumus cenšas kompensēt ar valsts un pašvaldības pakalpojumiem, un, viņasprāt, šis klāsts ir pietiekami labs. Tai pat laikā viņa mudina domāt par līdzmaksājumu ēdināšanai no bērnudārza līdz pat 12. klasei.

Apvienības vadītāja uzsvēra, ka šī ienākumu zuduma kompensēšana ir viena no akūtākajām risināmajām lietām. Vienlaikus ir jāsaprot, ka ir arī citi apsvērumi, kas ietekmē bērnu radīšanu, viņa piebilda.

Patlaban bērna kopšanas pabalsts ir 171 eiro mēnesī. LM rosina atteikties no bērnu kopšanas pabalsta izmaksāšanas par bērnu no pusotra līdz divu gadu vecumam, piedāvājot pabalstu par bērnu līdz pusotram gadam noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas. Tas valstij gadā izmaksātu 71,4 miljonus eiro.