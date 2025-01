Samazina maksu par automašīnas novietošanu "Rīgas satiksmes" stāvvietās pie mājvietas

Līdz ar to maksa par iedzīvotāja karti par kalendāro mēnesi A zonā no 70 eiro samazināta līdz 55 eiro, B zonā no 55 eiro uz 40 eiro, C zonā no 40 eiro uz 25 eiro, R zonā no 85 eiro uz 70 eiro un D zonā no 25 eiro uz 15 eiro.