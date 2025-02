Lēmumu par "bāzes pensijām" Augulis gribētu jau šogad; par izmaksām spriest pāragri

Senioru lietu padomes sēdē, informējot par aktualitātēm pensiju jomā, Labklājības ministrijas (LM) eksperti uzsvēra, ka pērn 45% pensionāru saņēma 500 līdz 1000 eiro lielu pensiju, 31% – 350 līdz 500 eiro lielu pensiju. 8% pensionāru saņēma pensiju, kas bija lielāka par 1000 eiro. Valsts minimālās pensijas saņēmēju skaits pērn bija 16% no visiem vecuma pensionāriem.

Runājot par jautājumu, kā pilnveidot piemaksu pie vecuma pensijas par katru apdrošināšanas stāža gadu jeb tā saucamo "bāzes pensiju", ministrijas eksperti informēja, ka pašlaik ir izstrādāti vairāki iespējamie varianti, kā to varētu realizēt no 2029. gada. Tad būs pabeigta piemaksu atjaunošana par darba stāžu tiem, kuriem tās tika pārtrauktas no 2012. gada.