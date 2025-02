Rēzeknes slimnīca pēc savas iniciatīvas pārgājusi uz elektrības nodrošināšanu ar ģeneratoriem; līdzīgi rīkojušās arī dažas citas slimnīcas

Rēzeknes slimnīca no plkst. 6.30 līdz 10 pēc savas iniciatīvas un neskaņojot ar Veselības ministriju vai KEM, pārgāja autonomā darbības režīmā, jeb nodrošināja elektrību no ģeneratoru darbības.

"Katrs slimnīcas vadītājs, izvērtējot tos, lēma par nepieciešamajiem pasākumiem. No 21 neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas neliela daļa, tajā skaitā Rēzeknes slimnīca, pēc pašu iniciatīvas lēma par pāriešanu uz autonomo elektropadevi," informēja Šneiders, paziņojumā gan neprecizējot, kuras konkrēti slimnīcas rīkojušās līdzīgi Rēzeknei.

Ķā ziņots, šodien Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi, aģentūru LETA informēja "Augstsprieguma tīkla" (AST) komunikācijas vadītāja Līva Jēgere.

Baltijas valstis šobrīd darbojas autonomā režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori - AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un AS "Litgrid", vienlaicīgi uzsākuši izolētas darbības testu.