Šmits izstājies no "Apvienotā saraksta" frakcijas

Deputāts Didzis Šmits izstājies no opozīcijā esošā politiskā spēka "Apvienotā saraksta" (AS) frakcijas, liecina AS frakcijas vadītāja Edgara Tavara iesniegums Saeimas prezidijam.

Šmits AS frakcijā vairs nedarbojas kopš 10. februāra.

AS ar 14 deputātiem ir trešā lielākā Saeimas frakcija.

Šmitam pametot politiskā spēka frakciju, AS turpmāk darbosies 13 deputāti.

Portālam "Delfi" nav izdevies sazināties ar Šmitu, tomēr deputāts Edvards Smiltēns (AS) portālam "Delfi" atzina, ka Šmits ir izstājies no AS frakcijas, bet ne no politisko spēku apvienībā ietilpstošās Latvijas Zaļās partijas.

Savukārt Tavars portālam "Delfi" sacīja, ka lēmumu pamest AS pieņēmis pats Šmits. Tajā pašā laikā Tavars piebilda, ka AS frakcijas un Šmita "temperamenti nesakrīt".

"Mūsu frakcija temperaments un Šmita uzstādījumi ir atšķirīgi," pauda politiķis.

Tāpat AS līderis uzsvēra, ka politiskā spēka un Šmita attiecības saglabājas labas, kā arī frakciju pametušais deputāts ir gatavs atbalstīt AS virzītās iniciatīvas.

Tavars arī uzsvēra, ka Šmita aiziešana no AS frakcijas nav jāuztver kā traģēdija un AS kā politiskais spēks nešķeļas.

Šmits jau ir otrais deputāts, kurš pametis AS.

2023. gada rudenī no politiskā spēka frakcijas izstājās Igors Rajevs.

