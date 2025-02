Neskaidra un nekoordinēta – saliedētas sabiedrības politiku kritizē revidenti; KM pateicas par rekomendācijām

Valsts kontrole aicina KM būtiski uzlabot politikas plānošanu un īstenošanu, nosakot skaidras prioritātes, efektīvi koordinējot iesaistītās institūcijas, kā arī ciešāk sadarbojoties ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. Nepieciešama datos balstīta uzraudzības sistēma, kas ļautu novērtēt politikas ietekmi un efektivitāti. Īpaša uzmanība jāvelta latviešu valodas apguves sistēmas pilnveidei pieaugušajiem, jo tas ir viens no būtiskākajiem sabiedrības saliedētības veicināšanas instrumentiem.

Iekšējās drošības faktors

Valsts kontrolē norāda, ka saliedēta sabiedrība ir sabiedrība, kas darbojas visu sabiedrības locekļu labklājībai, cīnās pret sociālo atstumtību, veido piederības sajūtu, veicina uzticēšanos un nodrošina tās locekļiem augšupejošu sociālo mobilitāti jeb līdzdalības un rīcības iespēju paaugstināšanos neatkarīgi no sociālā statusa.

Trūkst efektīva mehānisma

Revidenti informē, ka Latvijā par saliedētas sabiedrības jomas politiku no 2011. gada atbildīga ir KM. Valdība ir apstiprinājusi Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam. No 2001. gada darbojas Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) kam jāīsteno attīstības plānošanas dokumentiem atbilstoši pasākumi sabiedrības integrācijā.

Neskaidrs plāns un finansējums

Vienlaikus revidenti norāda, ka saistībā ar saliedētas sabiedrības jomu no 2014. līdz 2024. gadam veikti vairāk nekā 110 zinātniski pētījumi un iestāžu pasūtīti pētnieciskie darbi par vismaz 17 miljoniem eiro.

Tāpat revīzijā secināts, ka nav skaidrs kopējais valsts budžeta un Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums jomai. Nacionālajā attīstības plānā no 2021. gada līdz 2027. gadam indikatīvi paredzēti vismaz 24 miljoni eiro gadā, savukārt pamatnostādnēs KM indikatīvi iezīmēti 42 miljoni eiro visam periodam. Liela daļa līdzekļu tiek piesaistīta no ES fondiem vai pieprasīta prioritāro pasākumu ietvaros ik gadu.

Pasīva uzraudzība

Revīzijā secināts, ka padome nepilda visus uzdevumus un neizmanto piešķirtās pilnvaras, līdz ar to tās darbības efektivitāte ir apšaubāma. Arī sabiedrības līdzdalība politikas plānošanā nesasniedz gaidīto efektu – KM iesaiste ir nepietiekama, un process pārvēršas par formālu procedūru, kas patērē gan ministrijas, gan iedzīvotāju resursus bez reāliem uzlabojumiem.

"Kritiski trūkst atgriezeniskās saites – cilvēki netiek informēti, kāpēc viņu priekšlikumi tiek vai netiek ņemti vērā. Uzticība valsts pārvaldei un sabiedrības iesaiste ir atkarīga no pozitīvas pieredzes, tāpēc ir jāpārskata līdzdalības mehānismi, padarot tos jēgpilnus un efektīvus," norāda revīzijas iestādē.

Problēmas ar valsts valodas apmācību

Trīs ieteikumi

KM: Revīzija bija nepieciešama

"Jautājums par saliedētu sabiedrību iekļauj vairākas šķautnes. Tā ir gan piederības sajūta valstij un sabiedrībai, kurā dzīvojam, tā ir iespēja būt pilsoniski aktīviem, tā norāda arī uz uzticēšanos līdzcilvēkiem un institūcijām. Līdz šim saliedētas sabiedrības politika Latvijā ir saskārusies ar vēsturiskām koordinācijas un plānošanas problēmām, kuras gadiem nav bijušas politikas prioritāšu augšgalā un Valsts kontroles ziņojums ir tam apliecinājums. Turklāt tas sniedz arī papildu atbalstu tām izmaiņām, kas rosinātas no politikas veidotāju puses. Kultūras ministrija jau šobrīd aktīvi strādā, lai nodrošinātu skaidru politikas plānošanu, efektīvu koordināciju un izmērāmus rezultātus. Saliedēta sabiedrība ir valsts drošības un noturības pamats," uzsvērusi kultūras ministre Agnese Lāce (P).

Vairākas rekomendācijas jau ieviestas

"Sabiedrības saliedētība un integrācija ir horizontāla joma", pauž KM

2024. gadā saliedētas sabiedrības politikas īstenošanai KM budžetā bija atvēlēti 3 220 592 eiro, kas veido vien 1,33% no KM kopējā budžeta:

347 181 eiro jeb 0,13% no tiem – NVO atbalstam,

1 939 077 eiro jeb 0,72% no tiem trešo valstu pilsoņu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā veicināšanai (ieskaitot ES PMIF 2021.-2027. gada plānošanas perioda finansējumu),

Līdz ar to ir būtiski apzināties citu valsts pārvaldes institūciju būtisko ieguldījumu saliedētas sabiedrības politikas īstenošanā, neskatoties uz to, ka attiecīgi pasākumi nav ietverti Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam un to īstenošanas plānos.