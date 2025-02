Krievijas un Ukrainas miera sarunu iespējamība tuvākajā pusgadā – joprojām zema, lēš SAB

SAB norāda, ka 2024. gadā publiskajā vidē tika aktualizētas Krievijas un Ukrainas miera sarunas. To veicināja pieaugošais kara nogurums Rietumos, stagnējošā karadarbības gaita un jaunās Amerikas Savienoto Valstu (ASV) administrācijas publiski izvirzītais mērķis panākt kara izbeigšanu.

SAB indikācijas liecina, ka Krievija, it kā paužot gatavību noslēgt pamieru, nevēlas pilnībā izbeigt karu, bet gan iegūt laiku, lai atjaunotu spēkus daudz plašākam uzbrukumam Ukrainai vai pat NATO.

Krievijai, un it īpaši Vladimiram Putinam, ir eksistenciāli nozīmīgi iegūt kontroli pār Ukrainu.

Krievijas mērķi – nemainīgi

Pagājušajā gadā Krievija dažādos veidos turpināja demonstrēt, ka tās mērķis joprojām ir pilnībā atgriezt Ukrainu Krievijas iedomātajā ietekmes zonā. Krievija vēlas nevis mieru, bet gan Ukrainas padošanos un piekāpšanos tās ultimātiem. Maskava līdz šim nav sasniegusi nevienu no tās sākotnēji izvirzītajiem mērķiem. Tā vietā Krievija cer, ka Ukraina būs spiesta vismaz daļēji piekāpties Kremļa prasībām, secinājis SAB.

Valsts augstākās amatpersonas regulāri atkārto, ka Krievija nav atteikusies no tās maksimālajiem mērķiem Ukrainā. 2024. gada 14. jūnijā, uzstājoties Krievijas Ārlietu ministrijā, Putins kārtējo reizi izvirzīja ultimātu Ukrainai, paziņojot, ka Krievijas kontrolē jānonāk Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem to administratīvajās robežās, atgādina SAB. Tā kā Krievija šobrīd pilnībā nekontrolē nevienu no šiem apgabaliem, tas paredzētu okupēt milzīgu Ukrainas teritorijas daļu.