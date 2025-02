Siliņa paziņo par aizsardzības tēriņu audzēšanu līdz 4% no IKP

Nākamgad Latvijas aizsardzībai būs jātērē līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet nākotnē jāvirzās uz 5% no IKP, otrdien, 18. februārī, preses konferencē pēc valdības sēdes paziņoja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Finansējumu plānots piesaistīt no vairākiem avotiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem.