Čakša atgriezīsies Saeimā un vadīs Budžeta komisiju

"No ceturtdienas es pieņemu Saeimas deputāta mandātu, un frakcijas vadītājs mani ir uzaicinājis vadīt Budžeta un finanšu komisiju," sacīja Čakša.

Kā galvenos uzdevumus Saeimas komisijas vadītājas amatā viņa izcēla efektīvu līdzekļu izmantošanu un turpmāko darbu pie jaunā skolu finansēšanas modeļa "Programmā skolā" ieviešanas "no finanšu piesaistes aspekta".

"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics sacīja, ka Čakša Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadīja no 2022. gada novembra līdz decembra vidum.

Jurēvics norādīja, ka, ņemot vērā Čakšas pieredzi ministres amatā, kā arī to, ka viņa iepriekš šo komisiju ir vadījusi, viņa varētu ļoti labi tikt galā ar šādiem darba pienākumiem. Jurēvics arī pauda cerību, ka Čakša komisijas priekšsēdētājas amatā varētu tikt apstiprināta pēc iespējas ātrāk, piemēram, šajā nedēļā.

Čakša ir viena no trim ministriem, kuru nomaiņa iecerēta valdības "restarta" procesā .

Čakša izglītības un zinātnes ministres amatu ieņēma divreiz, tai skaitā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) valdībā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada augustam.

Esot ministres amatā, politiķe vairākkārt nonāca domstarpībās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, kas prasīja Čakšas demisiju un vāca parakstus par neuzticības izteikšanu. Pati Čakša toreiz neplānoja atkāpties no amata, jo nesaskatīja tam pamatu.

2018. gada rudenī Čakšu no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta ievēlēja 13. Saeimā. Ņemot vērā, ka ZZS pēc 13. Saeimas vēlēšanām nonāca opozīcijā, 2019. gada augustā Čakša izstājās no Latvijas Zaļās partijas (LZP), sākotnēji solot turpināt darbu ZZS frakcijā. Taču pāris dienas vēlāk viņa paziņoja par pievienošanos partijai "Vienotība". 2022. gada rudenī viņa no "Jaunās vienotības" saraksta tika ievēlēta 14. Saeimā un izvirzīta izglītības un zinātnes ministres amatam.