Kur palika 19 miljoni eiro? Satversmes tiesa vētī kredītņēmēju atbalsta likumu

Banku sektors pērn samaksāja 97 miljonus eiro kredītņēmēju atbalstam īpaši ieviestās nodevas veidā. Taču aizņēmēju kontos ieripojuši tikai 78 miljoni eiro. Kredītiestādes sadusmoja jau pašas nodevas ieviešana kā tāda, to viena no lielākajām bankām – AS "SEB banka" – apstrīdēja Satversmes tiesā (ST).