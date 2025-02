Plāno atteikties no pamatizglītības apguves tālmācībā; būs izņēmumi

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti trešdien atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz trīs gadu laikā atteikties no pamatizglītības apguves tālmācībā.

Patlaban tālmācībā var mācīties no 1. klases, taču tālmācības izglītības iestāžu 9. klašu skolēnu zemie rezultāti centralizētajos eksāmenos raisījuši diskusijas par nepieciešamību noteikt, ka šajā mācību formā var mācīties tikai vecākajās klasēs.

Komisija tāpat rosina izslēgt neklātienes izglītības formu. Tie izglītojamie, kuri ir uzsākuši programmas apguvi, varēs to pabeigt.

Izmantot mācības attālināti, tiešsaistē, tehnoloģijām papildinātas mācības vai pedagogu vadītas mācības varēs, lai organizētu klātienes izglītības procesu. Vienlaikus kombinēto mācību daļa nevarēs pārsniegt 20% no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, izriet no likumprojekta. Tomēr par šo īpatsvaru vēl gaidāmas diskusijas.

Komisijas sēdē izskanēja konceptuāls atbalsts iecerei. Vienlaikus tika mudināts uz otro lasījumu vienoties par izņēmuma gadījumiem, kad tālmācībā varētu apgūt pamatizglītību, piemēram, attiecībā uz diasporu un bērniem, kas specializējas sporta un mākslas jomā. Likumprojektā kā viens no izņēmumiem pamatizglītības apguvei tālmācībā piedāvāts to iegūt pilngadīgām personām, kuri to nav izdarījuši kādu iemeslu dēļ.