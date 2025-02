2023. gada 20. janvārī Vidzemes apgabaltiesa pieņēma lēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu. Draudze to pārsūdzēja kasācijas instancē, taču Augstākā tiesa lēmumu atstāja spēkā, un 2023. gada aprīlī draudzes darbība tika oficiāli izbeigta. Tiesas spriedumā minēts, ka tobrīd draudzē darbojās aptuveni 95 cilvēki, raksta "Ir".

Apgabaltiesas spriedumā norādīts, ka draudzē uzspiests pārdot īpašumus un atbrīvoties no dažādām personīgām mantām. Aizliegts apmeklēt ārstus, stāties grūtniecības uzskaitē, strādāt un mācīties. Arī kontaktēties ar ģimenes locekļiem, kas izslēgti no draudzes.

Kā raksta žurnāls, kriminālprocesā, kas tika sākts pēc sievietes un jaundzimušā nāves, vairāki bijušie draudzes locekļi liecināja, ka šādas kardinālas izmaiņas draudzes darbībā sākušās ap 2015. gadu, kad vienam no draudzes locekļiem – Jānim Dāvidam – it kā "parādījusies Gara (pravieša) dāvana", viņš sācis kontrolēt un noteikt draudzes locekļu personīgo dzīvi. Tieši Jāņa Dāvida kā garīgā līdera laikā draudzē pilnībā aizliegts izmantot medicīnisko palīdzību, iedvešot pārliecību, ka tas liecina par ticības trūkumu.

Žurnāls raksta, ka pēc draudzes oficiālas darbības izbeigšanas Dāvids 2023. gada aprīlī atkal kļuvis par uzņēmuma "Svētes maize" īpašnieku. Līdz 2019. gada februārim uzņēmums uz pusēm piederēja viņam un Simsonam, bet tad par īpašnieku kļuva Roberts Neimanis. Maizes ceptuve un nelielais veikaliņš atrodas netālu no Jelgavas , Svētē.

Jānis Dāvids sarunai par to, vai pēc traģēdijas kopienas locekļu attieksme pret ārstniecību mainījusies, ar žurnālu "Ir" nav piekritis. "Nekādu komentāru," viņa teikto citē "Ir", raksot, ka pēc tam Dāvids telefonsarunu pārtraucis.

To, vai kopienā jaunās meitenes joprojām tiek apprecinātas ar kopienas vadoņu izvēlētiem partneriem, Anna žurnālam nav zinājusi teikt. Tā tas bijis laikā, kad notikusi iepriekšminētā traģēdija.

"Draudzes darbība turpinās, bet vēl klusāk, nostāk no pārējās pasaules, nekā bija pirms traģēdijas. Nav tik skaļu apgalvojumu un norādījumu no līderiem, bet ir, tikai klusāk. Kopiena ir kļuvusi piesardzīgāka," žurnālam "Ir" stāstījusi Anna.

Viņa atzinusi, ka tiesībsargājošām iestādēm no malas ir grūti konstatēt, vai šādā noslēgtā kopienā likumu pārkāpumi joprojām notiek, ja neviens no iekšpuses par to nerunā. Arī "sociālajiem dienestiem nebūs, pie kā piekasīties, bērniem tiek nodrošināts ļoti labi viss, viņi ir labi ģērbušies, labi paēdināti, par bērniem tiešām rūpējas", raksta žurnāls.