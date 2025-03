Melbārde izglītības un zinātnes ministres amatā plāno izvērtēt līdz šim sāktās reformas

"Jaunās vienotības" (JV) izvirzītā izglītības un zinātnes ministres amata kandidāte Dace Melbārde (JV) amatā plāno izvērtēt līdz šim sāktās reformas un novērst to īstenošanā konstatētos trūkumus.

"Pirms spert katru jaunu reformu soli vēlēšos iegūt atgriezenisko saiti no visām iesaistītajām pusēm. Man ir svarīgi pārliecināties, ka piedāvātās izmaiņas ir saprotamas, atbalstāmas un sasniegs izvirzīto mērķi. Tas arī attiecas uz izglītības kvalitātes monitoringa projektu un programmu finansēšanas modeli," sacīja Melbārde.

Viņa arī norādīja, ka izvērtēs jau sāktās reformas un novērsīs to īstenošanā konstatētos trūkumus.

Jautāta, kā panākt, lai mazinātos to bērnu un jauniešu skaits, kuriem ir grūtības apgūt pamatprogrammu, Melbārde norādīja, ka atbalsta adaptīvās mācīšanās pieeju, kurā tostarp izmanto tehnoloģijas un datu analīzi, lai pielāgotu mācību pieredzi katra skolēna individuālajām vajadzībām un spējām. "Ja šī iecere ir veiksmīgi iestrādāta izglītības kvalitātes monitoringa projektā, tad tā būtu atbalstāma," viņa sacīja.

Jau vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), piesakot savas valdības darba "restartu", paziņoja, ka Andu Čakšu (JV) atbrīvo no izglītības un zinātnes ministra amata, Uldi Auguli (ZZS) – no labklājības ministra amata, bet Kasparu Briškenu (P) - no satiksmes ministra amata.