Austrumu slimnīcā neatliekamos pacientus, kuri guvuši traumas, turpmāk uzņems atsevišķi

Slimnīcā pauž, ka pieaug arī to cilvēku skaits, kas vēršas NMPUK un kuriem ir nepieciešama tikai dežūrārsta konsultācija. Lai gan ikvienam cilvēkam, kas vēršas NMPUK, tiks sniegta medicīniskā palīdzība un ieteikumi, kā turpināt ārstēties mājas apstākļos, šai pacientu grupai jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku. "Pīķa stundās" NMPUK nonāk līdz pat 40 pacientiem stundā, no kuriem vidēji katrs ceturtais ir dzīvībai kritiskā stāvoklī.

Austrumu slimnīcas NMPUK ir lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs valstī. 2024. gadā šeit neatliekamo palīdzību saņēma ap 92 000 pacientu. Austrumu slimnīca nodrošina terciāru, augsti specializētu palīdzību pacientiem no visiem Latvijas reģioniem un vismaz 10 pacienti katru dienu tiek pārvesti no zemākā līmeņa slimnīcām vai arī no izsaukuma vietām, ja tuvākās ārstniecības iestādes resurss ir nepietiekams. Neatliekamās palīdzības sniegšanas nepārtrauktība pacientiem tiek nodrošināta visā to ārstēšanās periodā arī pamata profila klīnikās un nodaļās.