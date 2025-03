Mairis Briedis kandidēs Rīgas domes vēlēšanās

Jāatgādina, ka Briedis iepriekš ir kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās no partijas " Saskaņa ".

Jau ziņots, ka kandidātu sarakstus gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās varēs iesniegt no 19. marta līdz 8. aprīlim.

Par saraksta iesniegšanu būs jāmaksā 15 eiro drošības nauda par katru ievēlējamo deputātu neatkarīgi no sarakstā ietverto kandidāta skaita. Šī nauda nonāks speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā.

Kandidātu sarakstu pieņemšanu un pārbaudi organizēs konkrētās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Attālināti iesniegtu kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus pārbaudīs vienas dienas laikā no to saņemšanas brīža, bet klātienē iesniegtos pārbaudīs to iesniegšanas brīdī.