Valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, no tiem deviņi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem, deviņi – uz reģionālajiem, 15 – uz vietējiem, kā arī uz 12 tiltiem, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā " Latvijas Valsts ceļi " (LVC).

Trijos posmos jāplāno ap stundu, lai šķērsotu būvdarbu vietu: uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei; uz autoceļa A13 no Grebņevas līdz Kārsavai un uz autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi (P14) no Stalbes līdz Cēsīm.