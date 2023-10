Analizējot informāciju par uzsāktajos kriminālprocesos konstatēto personu skaitu, kurām tiek nodrošināta nelikumīga uzturēšanās, secināts, ka vienā reizē tiek pārvietotas no trīs līdz pat 19 personu lielas grupas, proti, no 55 uzsāktajiem kriminālprocesiem, 20 kriminālprocesos tika konstatēts, ka personu grupa, kurai tika nodrošināta iespēja nelikumīgi uzturēties Latvijā, sastāvēja no sešām un vairāk personām, bet 34 gadījumos grupas lielums bija no trīs līdz piecām personām. Tādējādi vērojama tendence lielākas nelikumīgas peļņas gūšanas nolūkā vienā reizē pārvietot lielu personu skaitu.