Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa programmu studenti var pieteikties sociālajai stipendijai "Studētgods", kas šogad ir paaugstināta no 160 līdz 175 eiro mēnesī, otrdien lēma valdība.

Iepriekš stipendijai varēja pieteikties tikai 1. un 2. kursu studenti, taču nu to ļauts darīt visu kursu studējošajiem.

Jau vēstīts, ka sociālo stipendiju “Studētgods” sāka piešķirt 2021. gadā 1. kursā studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm. No 2022. gada to piešķir bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem jauniešiem, kā arī personām ar I vai II grupas invaliditāti.