Komisijas sastāvā darbojās septiņi deputāti no septiņām Saeimas frakcijām – komisijas priekšsēdētājs Vilis Krištopans (LPV), Harijs Rokpelnis (ZZS), Andris Kulbergs (AS), Andris Šuvajevs (P), Edmunds Jurēvics (JV), Viktorija Pleškāne (S!) un Ģirts Lapiņš (NA). Komisijas gala ziņojumu atbalstīja Krištopans, Rokpelnis, Kulbergs un Pleškāne, "pret" balsoja Jurēvics, bet Šuvajevs atturējās.

Maina komisijas darba mērķi

Sākotnēji minētā komisija starp mērķiem minēja arī vēlmi izmeklēt iespējamu AS "PNB Bank" novešanu līdz maksātnespējai, un AS "ABLV Bank" novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai apstākļus, kā arī AS "Baltic International Bank" darbības apturēšanas apstākļus. Tiesa, ģenerālprokurors Juris Stukāns aicināja komisiju ņemt vērā notiekošo kriminālprocesu izmeklēšanu saistībā ar minēto trīs banku darbībām, un kriminālprocesi vēl nav pabeigti.