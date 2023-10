Laika posmā no 7. septembra līdz 9. septembrim ielu asfaltēšanas darbu dēļ nakts laikā plānots ierobežot satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalā un ar to saistītajos krustojumos, "Delfi" informēja Rīgas domē.

Atkarībā no laikapstākļiem, asfaltēšanas darbi notiks secīgi Ģenerāļa Radziņa krastmalā no krustojuma ar 13. janvāra ielu (virzienā no pilsētas centra) līdz Turgeņeva ielai, tad turpināsies krastmalas posmā no Turgeņeva ielas (virzienā no pilsētas centra) līdz Jēzusbaznīcas ielai.