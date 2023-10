Nedēļas nogalē kopumā četriem cilvēkiem bija nepieciešama glābēju palīdzība, lai atrastu ceļu ārā no meža, "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Vienam cilvēkam glābēju palīdzība izkļūšanai no meža bija nepieciešama Limbažu novada Pāles pagastā, savukārt sestdien divi cilvēki bija apmaldījušies Talsu novada Dundagas pagastā. Ugunsdzēsēji , sazinoties ar cilvēku pa mobilo telefonu un izmantojot autocisternas skaņas signālus, norādīja pareizo virzienu izejai no meža.

Savukārt sestdien Valmieras novada Jeru pagastā glābēju palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš nespēja saviem spēkiem izkļūt no meža. Ugunsdzēsēji cilvēku atrada un ar nestuvju palīdzību nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ( NMPD ) mediķu transportlīdzeklim.

VUGD atgādina, ka, dodoties uz mežu, jāievēro piesardzība – jāņem līdzi uzlādēts mobilais tālrunis un, ja iespējams, nevajadzētu doties uz mežu vienatnē. Lai izvairītos no apmaldīšanās mežā, jācenšas iegaumēt vietu, kur esat iegājuši mežā un kur esat pārvietojušies.

Savukārt piektdien Augšdaugavas novada Tabores pagastā pēc divu vieglo automašīnu sadursmes glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no vienas no automašīnās atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Divi cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu.