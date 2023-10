Kultūras ministrija (KM) saskaņošanai nodevusi grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, rosinot sabiedrisko mediju finansēšanai novirzīt konkrētu daļu no iekšzemes kopprodukta (IKP).

KM prognozē, ka 2023. gada valsts budžeta dotācija būs līdzvērtīga tikai 0,09% no Latvijas IKP, kamēr Eiropas vidējais līmenis ir 0,16 % no IKP.

Likumprojekta pārejas noteikumi paredz, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu budžets 2024. gadā sasniedz 0,12% no IKP līdzvērtīgu apjomu, 2025. gadā – 0,13% no IKP līdzvērtīgu apjomu, bet 2026. gadā – 0,14% no IKP līdzvērtīgu apjomu.

Palielinot finansējumu sabiedriskajiem medijiem, plānots palielināt sabiedrisko mediju auditoriju, proti, kopējā auditorija no 87% 2023. gadā augtu līdz 90% 2027. gadā. Iedzīvotāju uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem augtu no 46% 2023. gadā līdz 50% 2027. gadā; iedzīvotāju novērtējums par minēto mediju satura kvalitāti augtu no 45% 2023. gadā līdz 50% 2026. gadā; tiktu stiprināta sabiedrisko mediju darbinieku kapacitāte, palielinot atalgojuma atbilstību vismaz 90% no tirgus mediānas; tiktu izveidots vienots sabiedrisko mediju uzņēmumus, koncentrējot esošos resursus un veicinot sinerģiju straujākai satura attīstībai digitālajā vidē; tiktu palielinātas investīcijas jaunu, inovatīvu satura formātu attīstībā; kā arī tiktu nodrošināts investīciju apjoms tehnoloģijās un infrastruktūrā vismaz 10% apjomā no mediju neto apgrozījuma.