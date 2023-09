Neraugoties uz būtiskiem globāliem izaicinājumiem, piemēram, Covid-19 pandēmiju, Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un strauju inflāciju, šī valdība iekustināja arī sen gaidītus procesus. Administratīvi teritoriālā reforma , depozīta sistēmas ieviešana, pāreja uz mācībām valsts valodā – tā ir tikai daļa no paveiktā.

Iekšējā un ārējā drošība

Lai stiprinātu valsts iekšējo drošību, izveidota Iekšējās drošības akadēmija, kas darbu uzsākusi šā gada 1. septembrī. Perspektīvā šī akadēmija nodrošinās par valsts drošību atbildīgos dienestus ar augsti kvalificētiem speciālistiem, izmeklētājiem. Notiek darbs pie Valsts policijas centru izveides Rīgā, tādējādi atsakoties no padomju laiku novecojušajiem iecirkņiem.

Finanšu sektora sakārtošana

Viens no pirmajiem un būtiskākajiem veikumiem, K. Kariņam stājoties Ministru prezidenta amatā, bija apliecinājums par "Moneyval" ziņojumā konstatēto trūkumu novēršanu. Latvija pierādīja savu apņēmību nodrošināt stabilu un caurspīdīgu finanšu sektoru un izvairījās no iekļaušanas tā saucamajā "pelēkajā sarakstā". Tas palīdzēja arī sekmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītos izaicinājumus ekonomikā un sniegt nepieciešamo atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Attīstība reģionos

Premjerministra Krišjāņa Kariņa pirmās valdības laikā īstenota apjomīgā administratīvi teritoriālā reforma (ATR). Iepriekšējās 119 pašvaldības apvienojot un pārkārtojot, tagad Latvijā ir 43 pašvaldības, tādējādi veicinot iedzīvotājiem pieejamākus un kvalitatīvākus pašvaldības pakalpojumus. Pašvaldību darbs sekmēts, arī uzsākot plānošanas sistēmas pilnveidi – padarot to elastīgāku, samazinot birokrātiju un nododot lielāku atbildību pašvaldībām. Tāpat pašvaldībās sekmētas lielākas sabiedrības iesaistes iespējas.

Īstenojot ATR, uzlabojumi veikti arī skolu tīklā, piemēram, ieviests jauns finansēšanas modelis. Atbilstoši šim modelim pašvaldību pašu ziņā ir izlemt par to, kādas, cik lielas un cik noslogotas skolas novadā attīstīt un kā nodrošināt optimālu, konkurētspējīgu skolotāja atalgojumu.

Reģionu attīstībā nozīmīgs bijis arī ieguldījums Latvijas lauku izaugsmē. Latvijas lauku izaugsmei novirzīti 2 miljardi eiro, un šogad panākts 6,8 miljonu eiro liels Eiropas Komisijas atbalsts Latvijas lauksaimniecības nozarēm, kuras skāra piena iepirkuma cenu kritums, pavasara salnas vai ieilgušais sausums. Liela nozīme bijusi arī Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanai – pateicoties tai, Latvijā panākts tiešāks un taisnīgāks ES un valsts atbalsts, no kā ieguvumu pieredz arī mazās un vidējās lauku saimniecības.

Zaļā kursa veicināšana

Apstiprināta arī Modernizācijas fonda darbība, ar kuru tiks atbalstītas investīcijas straujākai klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai. Ar fonda līdzekļiem veicinās bezemisiju transportlīdzekļu iegādi un to uzlādes punktu uzstādīšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu un publiskās pārvaldes ēkās. Tāpat, nodrošinot investīcijas, sekmēs atjaunojamo energoresursu izmantošanu komersantiem enerģijas sadales, pārvades un ražošanas procesos.

Šajā laikā izveidots AS " Latvenergo " un AS " Latvijas valsts meži " kopuzņēmums " Latvijas vēja parki ", kamlīdz 2030. gadam jāuzbūvē vēja parki. Tādā veidā būtiski tiks palielināta "zaļākas" elektroenerģijas ražošana un veicināta Latvijas virzība uz klimatneitralitāti, samazinot kaitīgo vielu emisijas, attīstot aprites ekonomiku un vienlaikus stiprinot arī valsts enerģētisko neatkarību un drošību. Turpinās arī darbs pie Latvijas un Igaunijas kopēja vēja parka izveides Baltijas jūrā, kā arī izstrādāta kārtība, kādā tiek piešķirtas apbūves tiesības vēju parku izbūvei valstij vai pašvaldībai piederošās zemēs. Tādā veidā tiek nodrošināta skaidrība un paļāvība projektu attīstītājiem.

Atbalsts iedzīvotājiem

Minimālā mēneša darba alga no 500 eiro pacelta līdz 620 eiro. Palielinātas arī invaliditātes pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis paaugstināts līdz 313 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. Būtiski palielināts arī atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi.

Savukārt ģimenes valsts pabalsta apmērs par apgādībā esošu bērnu no viena gada līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai no 2022. gada ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē: par vienu bērnu ģimene saņem 25 eiro mēnesī, par diviem bērniem – 50 eiro par katru bērnu, par trim bērniem – 75 eiro par katru bērnu un par četriem un vairāk bērniem pabalsts ir 100 eiro mēnesī par katru bērnu.