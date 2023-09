Lielākie satiksmes ierobežojumi patlaban ir Vidzemē, kur stunda ceļā jāplāno uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei. 40-50 minūtes vajadzēs no Stalbes līdz Cēsīm (P14) un no Umurgas līdz Iesalkājai (P11) maršrutā Limbaži–Valmiera.