Meņģelsones profesionālās gaitas saistītas ar darbu medijos. No 2001. gada līdz 2004. gadam viņa bijusi ziņu aģentūras "BNS Latvija" direktore, no 2005. gada līdz 2008. gadam bijusi direktore izdevniecībā "Dienas žurnāli", no 2008. gada līdz 2009. gadam bijusi AS "News Media Group" valdes priekšsēdētāja, no 2010. gada līdz 2011. gadam viņa bijusi Rīgas Pašvaldības kultūras iestāžu apvienības attīstības un mārketinga vadītāja. Savukārt 2011. gadā viņa tika iecelta Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores amatā.