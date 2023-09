Šī gada 1. jūnijā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) sāka īstenot Nacionālā veselības dienesta nodrošinātu, valsts apmaksātu, psihiskās veselības uzlabošanas pilotprojektu – Agrīnas intervences programmu (AIP) pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem. Pirmajos trīs mēnešos programmā ir uzņemti un veiksmīgi ārstējas 32 pacienti, portālu "Delfi" informēja RPNC pārstāve Ilze Krūkle.

"Pati intervences programmas ikdiena ir izaicinājumu pilna, jo cenšamies pielāgoties apstākļiem ambulatorā pakalpojuma ietvaros. Aktīvi sadarbojamies ar nodaļām, cenšamies iesaistīt kolēģus – psihiatrus, lai pēc iespējas ātrāk sāktu pieņemt pacientus pēc izrakstīšanas no nodaļām," stāsta Sīle.

"Tas pavisam noteikti ir mūsu veiksmes stāsts, ka pacientam pēc izrakstīšanās no stacionāra nodaļas, kur viņš ir uzturējies ar pirmo šizofrēnijas psihozes epizodi, mēs ambulatoro vizīti varam nodrošināt divu nedēļu laikā, līdz ar to ārstēšanas process praktiski netiek pārtraukts," uzsver psihiatre. "Tas ir būtiski, jo pacientiem ar psihotiskiem traucējumiem viens no lielākajiem riskiem, ka psihoze atkārtosies, ir tieši pirmie trīs mēneši pēc izrakstīšanas (kas nereti ir saistīts ar risku nelietot medikamentus). Tādēļ, ja pacients ir nonācis mūsu redzeslokā, tad cenšamies nodrošināt, lai viņš divu nedēļu laikā saņemtu pakalpojumu," akcentē Sīle.