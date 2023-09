Naktī uz sestdienu, no 15. uz 16. septembri, ielu asfaltēšanas darbu dēļ plānots ierobežot satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalā, "Delfi" informēja Rīgas domē.

Asfaltēšanas darbu laikā no plkst. 22 līdz plkst. 6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ģenerāļa Radziņa krastmalā, posmā no krustojuma ar 13. janvāra ielu līdz Jēzusbaznīcas ielai (centra virzienā), un Turgeņeva ielā, posmā no Maskavas ielas līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai.