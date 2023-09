Vietējie iedzīvotāji, pamanot nelaimē nokļuvušo, bija pie viņa piepeldējuši ar laivu un palīdzēja noturēties līdz glābēju ierašanās brīdim. Glābēji cilvēku nogādāja krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Neilgi pirms plkst.16 pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Aizkraukles novada Daudzeses pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums – vieglā automašīna ietriekusies kokā. Glābēji no transportlīdzekļa izcēla divus cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem.

Savukārt plkst.19 vakarā saņemts palīdzības sauciens no cilvēka, kas Madonas novada Indrānu pagastā bija apmaldījies purvā. Telefoniski sazinoties ar cilvēku un iedarbinot autocisternas skaņas signālu, cilvēkam norādīta izeja no purva.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 16.septembra plkst.6.30 līdz 17.septembra plkst.6.30, VUGD saņēma 54 izsaukumus – 23 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.