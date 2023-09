Dati par ļoti sliktu gaisa kvalitāti Liepājā radušies tehniskas kļūdas dēļ, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) biroja vadītāja Annelaine Indriksone.

"Rīta puse pašvaldībā pagāja, mēģinot no visiem dienestiem noskaidrot, kas ir noticis – nekas acīmredzams nebija, arī no LVĢMC nekas netika skaidrots. Šādi paziņojumi bez paskaidrojuma un pamatojuma ir absolūti nepieņemami, joprojām saņemam zvanus no satrauktiem iedzīvotājiem un Liepājas viesiem, jo šī ziņa ir izplatījusies pa visu Latviju," skaidro Lazdāne.