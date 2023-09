Vēstulē "Delnas" direktore vērš deputātu uzmanību Kūtra paustajam pirmdien, 18. septembrī, intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā". Tajā Kūtris minējis, ka turīgas personas, to skaitā tās, kas apsūdzētas vai notiesātas kriminālpārkāpumos, būtu sevišķi vēlams iesaistīt lēmumu pieņemšanās par ekonomiskiem jautājumiem.

"Delna" pauž sapratni, ka Kūtris kā jurists un bijušais tiesnesis ņem vērā nevainīguma prezumpciju – ka apsūdzētais nav vainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta. Taču "Delna" uzskata, ka patlaban Kūtris ir politiskā amatā un iespējams ieņems vienu no svarīgākajiem amatiem valstī, tādēļ esot šādos amatos ir jāņem vērā daudz stingrāki godprātības principi un cita starpā jāvērtē personas reputācija un sabiedrības viedoklis.

"Šobrīd redzam, ka Kūtris nav gatavs stingri iestāties par augstiem godprātības standartiem, tai skaitā vērtējot personu reputāciju. "Delnas" ieskatā šie izteikumi ir jāņem vērā, lai izslēgtu Kūtri no to deputātu rindām, kas apsverami Satversmes priekšsēdētāja amatam. Gadījumā, ja Saeima tomēr atbalstītu šo kandidatūru, būtu acīmredzami skaidrs, ka runas par ieceri un iespējamību jaunās valdības darbu norobežot no oligarhu ietekmes, ir bijušas meli," secina Tauriņa.