Apmeklētāji centrā gūs priekšstatu par to, cik daudz mūsu ikdienas procesi, zinātnes sasniegumi, izgudrojumi, cilvēciskās dotības ir saistīts ar kosmosa izpēti un norādīs uz plašajām karjeras un biznesa attīstības iespējām, ko sniedz kosmosa nozare.

2023. gada februārī Kosmosa izziņas centra ēka, kas atrodas Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63, nodota ekspluatācijā. Viens no būvniecības projekta galvenajiem mērķiem bija izbūvēt jaunu, ilgtspējīgu un enerģētiski pašpietiekamu ēku. Uz ēkas jumta ir uzstādīti saules paneļi, kas nodrošinās pietiekami elektrības visām centra vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 354 188 eiro, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 065 642 eiro, no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,67% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 5 000 000 eiro.