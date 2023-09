Viens no federāciju interesējušajiem jautājumiem ir par piemaksu par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim tām personām, kuras pensionējās no 2012. gada. Ministrs sestdien tikšanās laikā ar federāciju apgalvojis, ka šis jautājums ir "ieslēgts likumā" par valsts budžetu un no nākamā gada tas sāks notikt. "Ne visiem uzreiz, bet pakāpeniski," uzsvēra Barča.