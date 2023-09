Citā Baltkrievijas pierobežas pusē četru zvaigžņu viesnīcai "Silene Resort SPA" žoga būvētāji palikuši parādā 4000 eiro. Tur nakšņojuši strādnieki no uzņēmumiem "Statoforma" un "Brosta". "Silene Resort & SPA" vadītāja, SIA "Antaris" valdes locekle Evita Miglāne sacīja - zinot, ka valsts mēroga projektā iesaistītas nopietnas firmas, neesot paredzējuši, ka "šitāds uzmetiens būs". "Tad, kad bija prasīts lietuviešu uzņēmumiem maksāt rēķinus, mūsu pusē pat tika izteikti draudi, lai mēs liekam viņus mierā," LTV stāstīja Miglāne.

Viens no diviem uzņēmumiem Smirnovam nemaz neesot iedevis darba līgumu. Viņš strādājis no decembra līdz februārim, dažviet stāvot ūdenī, kas sniedzies līdz padusēm. "Viņi tur daudz ko sačakarēja. Kaut kur 500 metrus viņi sagrozīja otrādāk, to žogu nepareizi sastādīja un beigu beigās, pēc pāris mēnešiem pateica, ka netaisīs vairāk. Sataisīja bankrotu vai ko tur un aizbrauca projām," klāstīja Smirnovs.