Nesen opozīcijā nonākušais politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS) attiecībā uz nu jau bijušo frakcijas kolēģi Igoru Rajevu bija kļūdījies, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Viņš uzsvēra, ka, ņemot vērā mobilizāciju politikā, kas notika pēc pērnā gada 24. februāra, ir gandrīz neiespējami pārliecināties par ikkatra cilvēka motivāciju – kāda būs katra izvēle, kad būs jāizvēlas starp personisko labumu un ilgtermiņa vērtībām.

"Attiecībā uz Igoru Rajevu jāatzīst, ka esam kļūdījušies," pauda politiķis, piebilstot, ka viņa aiziešana no frakcijas nozīmē, ka frakcija turpinās darbu 14 deputātu sastāvā un notikušais nebūtu jāuztver kā traģēdija.

Tavars norādīja, ka lēmumu par aiziešanu opozīcija esot pieņēmuši visi AS frakcijas deputāti, tostarp Rajevs, atsakoties no amatiem, jo "mūsu vērtību vektoros neietilpst politiskais tirgus".

Rajevs tikmēr tviterī, skaidrojot aiziešanas no AS iemeslus, raksta, ka viņš līdz pēdējam esot aizstāvējis viedokli, ka AS jāiet premjeres Evikas Siliņas (JV) vadītajā valdībā. Viņaprāt, AS bija jāpiekrīt uzaicinājumam un jāturpina strādāt koalīcijā, taču tā vietā esot izskanējušas "tikai atrunas un retoriskas konstukcijas".

AS parlamenta frakcijas līderis pārliecināts, ka vairs nav gaidāmas frakcijas rindu skaitliskas izmaiņas. "Nevar sekot jaunu deputātu atšķelšanās no frakcijas. Šobrīd varu to pateikt cieti," uzsvēra Tavars.

Vairāki AS politiķi pirmdien tviterī aktīvi izplatījuši vēstis par Rajevu kā neuzticamu "uzmetēju". Piemēram, deputāts Didzis Šmits (AS) akcentēja, ka, ja viņš būtu tas, kurš lemtu par pielaidēm valsts noslēpumam, tādas nedotu tiem, kuri "uzmet savus tuvākos". Šmits arī noraidīja Rajeva teikto, ka viņš vienmēr esot bijis par AS dalību valdībā. "Es piedalījos tajā sēdē, kurā "pulkvedis" kā visi citi vienbalsīgi pieņēma lēmumu nepiedalīties šajā valdībā. Virsnieks?" tviterī raksta Šmits.

Kā ziņots, Rajevs kļūs par neatkarīgo deputātu un turpinās darboties kā Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs.

Argumentējot AS frakcijas pamešanu, parlamentārietis teica, ka pēdējā laikā pārāk bieži palicis mazākumā un "cik tad tu ilgi vari būt mazākumā savā viedoklī", tāpēc kaut kādā veidā bijis nepieciešams reaģēt.

"Ja esi visu laiku mazākumā, tad paliec arī par destruktīvu elementu arī apvienībai kā tādai," uzsvēra Rajevs.

Kļūšana par neatkarīgo deputāti automātiski nenozīmējot, ka Rajevs tagad automātiski visos balsojumos atbalstīšot koalīciju un patlaban būtu uzskatāms par 54.balsi koalīcijai. "Nekad nesaki nekad. To es redzēšu, kā tālāk tas viss izskatīsies. Jebkurā gadījumā es balsošu, kā uzskatu par vajadzīgu. Tā koalīcijas prakse man ne ļoti īpaši patīk," uzsvēra Rajevs.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!