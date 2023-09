Odiņš pēc paša vēlēšanās amatu atstās no 2023. gada 22. oktobra. SEPLP ir informējusi LTV valdi, ka līdz jauna valdes locekļa iecelšanai valde turpinās darbu divu locekļu sastāvā.

Lēmums par jauna valdes locekļa izraudzīšanu būs atkarīgs no politiskās izšķiršanās par vienota sabiedriskā medija veidošanu. Ja Saeima šoruden pieņems SEPLP likuma grozījumus, kas paredz vienota medija izveidošanu no 2025. gada 1. janvāra, SEPLP lems par pagaidu LTV valdes locekļa iecelšanu darbam līdz apvienotā sabiedriskā medija valdes iecelšanai. Savukārt, ja lēmums par sabiedrisko mediju apvienošanu netiks pieņemts, SEPLP lems par konkursa rīkošanu uz vakanto LTV valdes locekļa amatu.

Saskaņā ar SEPLP un KM izstrādāto likumprojektu pārejas noteikumi paredzētu, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu budžets 2024. gadā sasniedz 0,12% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 2025. gadā – 0,13% no IKP, bet 2026.gadā – 0,14% no IKP līdzvērtīga apjoma.