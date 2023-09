Ministru kabinets otrdien, 26. septembrī, atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto priekšlikumu atsevišķu nodokļu izmaiņām no 2024. gada 1. janvāra, vienlaikus ministri pieļāva iespēju diskutēt par vēl atsevišķu nodokļu maiņu.

Vairāki rezultatīvie rādītāji

Ziņojumā piedāvāti vairāki vidēja termiņa rezultatīvie radītāji. Pirmkārt, kopējie nodokļu ieņēmumi pieaug līdz 32,75% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir 1,75 procentpunktu augstāks par 2023.gada prognozēto līmeni. Otrkārt, darbaspēka nodokļu slogs strādājošam ar vidējo algu bez apgādājamajiem samazinās par četriem procentpunktiem. Treškārt, ēnu ekonomika samazinās par vienu procentpunktu. Ceturtkārt, valsts drošības finansējums tiek pilnībā nodrošināts atbilstoši plānotajam.

Nodokļu sistēmas pilnveidošanas priekšlikumi tiks sagatavoti virzībai pēc valsts nodokļu politikas pamatnostādņu apstiprināšanas 2023. gada beigās. Tomēr FM norāda, ka vienlaikus ir identificēti vairāki nodokļu politikas priekšlikumi, kuri, ņemot vērā to aktualitāti, varētu tikt apstiprināšanai kopā ar valsts budžetu 2024. gadam.

Cels akcīzes nodokli

Viens no nodokļiem, kura likmes plānots mainīt jau 2024. gadā ir akcīzes nodoklis. Kā norāda FM, tas ir ceturtais lielākais ieņēmumu avots kopējos nodokļu ieņēmumos. 2022. gadā akcīzes nodokļa ieņēmumi veidoja aptuveni desmito daļu no kopējiem nodokļu ieņēmumiem jeb 2,9% no IKP.